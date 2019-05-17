Трамп назвал слежку ФБР за его штабом госизменой

В своём Twitter он выразил уверенность, что слежка за его кампанией велась.

«Ничего подобного никогда не происходило в американской политике. Очень плохая ситуация. За госизмену полагаются длительные тюремные сроки, а это была госизмена», — написал Трамп в Twitter.

Ранее генпрокурор Соединённых Штатов Уильям Барр на слушаниях в сенате подтвердил, что «шпионаж действительно имел место».

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, комментируя слова Барра, заявила, что он «слетел с катушек».