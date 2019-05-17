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Трамп назвал слежку ФБР за его штабом госизменой 

RT на русском + ещё 2 46 минут назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп заявил, что считает государственной изменой слежку агентов ФБР в 2016 году за сотрудниками его предвыборного штаба.
В своём Twitter он выразил уверенность, что слежка за его кампанией велась.
«Ничего подобного никогда не происходило в американской политике. Очень плохая ситуация. За госизмену полагаются длительные тюремные сроки, а это была госизмена», — написал Трамп в Twitter.
Ранее генпрокурор Соединённых Штатов Уильям Барр на слушаниях в сенате подтвердил, что «шпионаж действительно имел место».
Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, комментируя слова Барра, заявила, что он «слетел с катушек».
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В мире , Ближний Восток , Политика , США , Дональд Трамп , ФБР
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