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Украину предупредили о грядущем крахе пенсионной системы страны 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
Фото: Reuters
Пенсионный фонд Украины к концу 2019 года ждет дефолт, если вовремя не предпринять необходимые меры, заявила депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Наталья Королевская.
«Спустя год после проведения пенсионной реформы можно четко констатировать ее неэффективность. Дефицит бюджета фонда превысил рекордную отметку в 160 млрд гривен (6,07 млрд долларов), а задолженность по ЕСВ (единый социальный взнос) составляет 15 млрд гривен (569,4 млн долларов)», — цитирует РИА «Новости» политика.
Королевская отметила, если сейчас не принять «ряд реанимационных мер», Пенсионный фонд не сможет выплачивать пенсии и дефолт будет неизбежным.
По ее словам, чтобы преодолеть кризис, нужно реструктуризировать долги, повысить прожиточный минимум и проиндексировать пенсии.
Политик подчеркнула, что уже разработана дорожная карта реформирования пенсионной системы и подготовлены все необходимые законопроекты.
Также она призвала отправить в отставку министра социальной политики Андрея Реву, который является ответственным за проведение пенсионной реформы.
Напомним, 8 октября президент Украины Петр Порошенко подписал закон о пенсионной реформе, который МВФ называет необходимым условием для выделения стране очередного транша. Реформа предусматривает повышение максимально необходимого для выхода на пенсию стажа с 15 до 25 лет.
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В мире , Украина , Петр Порошенко , Международный валютный фонд , Верховная Рада , РИА Новости
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