ЕС утвердил механизм введения санкций за кибератаки

Совете ЕС сообщили о создании механизма введения санкций за кибератаки, которые представляют собой внешнюю угрозу для Евросоюза или его государств-членов.

«17 мая 2019 года Совет установил механизм, который позволяет ЕС вводить целенаправленные ограничительные меры для сдерживания и реагирования на кибератаки, которые представляют собой внешнюю угрозу для ЕС или его государств-членов, включая кибератаки на третьи государства или международные организации», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Совета ЕС.

В частности, этот механизм даст возможность ЕС вводить санкции против лиц или организаций, которые несут ответственность за кибератаки или попытки кибератак, которые предоставляют финансовую, техническую или материальную поддержку таким атакам или которые вовлечены каким-то другим способом.

Отмечается, что санкции также могут быть наложены на физические или юридические лица, связанные с ними.

В октябре 2018 года лидеры стран ЕС призвали Брюссель разработать меры по борьбе с кибератаками с помощью санкций.