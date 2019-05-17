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В штабе Зеленского отреагировали на роспуск Рады 

Газета.Ru 59 минут назад
Фото: Reuters
В штабе избранного украинского президента Владимира Зеленского прокомментировал роспуск Рады. Об этом сообщает РИА "Новости".
По словам представителя команды Зеленского, Украине необходимо для проведения реформ дееспособный парламент.
"Фактически коалиции не существует уже три года… Поэтому нынешняя игра в парламенте — очередное свидетельство того, что депутатам безразличны люди, которые их избрали", — добавили в команде Зеленского.
Представитель Зеленского подчеркнул, что украинской стороне нужны изменения и реформы. А для этого нужен дееспособный парламент.
Ранее сообщалось, что фракция "Народного фронта" вышла из коалиции, заблокировав возможность роспуска Рады.
Однако экс-советник Януковича нашел лазейку, позволившую Зеленскому распустить Раду.
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