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На Украине арестован экс-командующий Нацгвардией Аллеров 

RT на русском + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Бывшего командующего Нацгвардией Украины Юрия Аллерова, подозреваемого в хищениях и злоупотреблении служебным положением, арестовали на 60 суток с правом внесения залога в 4,8 млн гривен.
Об этом передаёт «Громадське» со ссылкой на Соломенский суд Киева.
По мнению Аллерова, указанное дело «политически мотивировано».
Как передаёт «112 Украина», 14 мая Аллерова задержали представители Национального антикоррупционного бюро страны.
Ему инкриминируют ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путём злоупотребления служебным положением).
7 мая стало известно, что Аллеров был уволен.
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