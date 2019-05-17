Самопровозглашенная ДНР готова к прямому диалогу с Киевом, но с учетом интересов выбора и интересов граждан республики, заявил РИА Новости глава республики Денис Пушилин.
"Необходим диалог, чтобы наступил мир. А мир Донбассу нужен. Но, конечно и безусловно, с учетом интересов граждан ДНР, с учетом их выбора. Сейчас же мы видели заявления, что Киев о судьбе Донбасса собирается говорить с Россией вместо того, чтобы говорить с нами. Это деструктивно. Мы, со своей стороны, готовы к диалогу, но, разумеется, с учетом интересов граждан ДНР", — заявил Пушилин РИА Новости.
На уточняющий вопрос, готова ли ДНР к прямому диалогу с Киевом, он ответил утвердительно.