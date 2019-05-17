Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пушилин заявил, что ДНР готова к прямому диалогу с Киевом 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Самопровозглашенная ДНР готова к прямому диалогу с Киевом, но с учетом интересов выбора и интересов граждан республики, заявил РИА Новости глава республики Денис Пушилин.
"Необходим диалог, чтобы наступил мир. А мир Донбассу нужен. Но, конечно и безусловно, с учетом интересов граждан ДНР, с учетом их выбора. Сейчас же мы видели заявления, что Киев о судьбе Донбасса собирается говорить с Россией вместо того, чтобы говорить с нами. Это деструктивно. Мы, со своей стороны, готовы к диалогу, но, разумеется, с учетом интересов граждан ДНР", — заявил Пушилин РИА Новости.
На уточняющий вопрос, готова ли ДНР к прямому диалогу с Киевом, он ответил утвердительно.
Последние новости
Зачем Китай готовится к распродаже госдолга США и к чему это приведет Как Россию лишают будущего США готовы посылать на Иран "500 ракет в день" и рекламируют наши ПВО
В мире , Украина , Денис Пушилин , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Решена судьба членства России в ПАСЕ12
Зеленскому заблокировали возможность роспуска Рады294
Звезда «Максим» и «Плейбой» умерла в 39 лет9
«Мы с Сергеем вернули Россию на „Евровидение“»179
Тест: Сможете выжить без интернета?
Видео
Зеленскому заблокировали возможность роспуска Рады
В мире Украина
«Это было сильно»: Лазарев прошёл в финал Евровидения
Шоу-бизнес
«Забытого» в поликлинике ребенка узнала москвичка
Происшествия
Грузчик подстраховал яйца лицом
Происшествия Общество
Умерла Grumpy Cat
Общество
В Сети появилось видео катастрофы истребителя F-16
Происшествия
B-2 сбросил две гигантские бомбы
Армия Оружие
В Ирландии создали робота по образу персонажа «Джетсонов»
Наука и техника
«Очень высокопоставленные»: кто заказал Захарченко
Происшествия В мире
«В том была его и сила»: Прощание с Доренко
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение