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Президент Литвы приедет на инаугурацию Зеленского 

РИА Новости 46 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент Литвы Даля Грибаускайте примет участие в инаугурации избранного лидера Украины Владимира Зеленского, передает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу президентского дворца.
"По словам Грибаускайте, Украина очень близка Литве. Она отметила, что литовский народ поддерживает стремление украинцев "создать свое собственное европейское будущее" и защитить территориальную целостность своей страны", — пишет Sputnik.
Верховная рада в четверг назначила инаугурацию Зеленского на 20 мая.
ЦИК Украины 30 апреля официально признал Зеленского победителем президентских выборов. Во втором туре его поддержали 73,22% избирателей, его оппонента, действующего президента Порошенко — 24,45%.
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В мире , Украина , Владимир Зеленский , Даля Грибаускайте , Центризбирком России , Верховная Рада , ИА Sputnik , Литва
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