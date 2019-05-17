Экс-советник Януковича заявил о праве Зеленского распустить Раду

Об этом он заявил «СТРАНА.ua».

По его словам, Зеленский имеет все основания принять подобное решение, несмотря на объявленный партией «Народный фронт» выход из коалиции.

«Есть факт, что с 2016 года в Раде отсутствует коалиция фракций, которая бы включала в себя более 226 депутатов. И на этом основании президент в любой момент может подписать указ о роспуске парламента и о назначении досрочных выборов. Если же кто-то с этим указом будет не согласен — он может обратиться в суд», — сказал он.

По его утверждению, Зеленский может подписать указ о роспуске «буквально сразу после инаугурации».

«И никакие решения суда ему для этого не нужны», — заключил Портнов.

Ранее украинская партия «Народный фронт» приняла решение о выходе из парламентской коалиции, заблокировав тем самым роспуск Верховной рады.