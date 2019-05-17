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Экс-советник Януковича заявил о праве Зеленского распустить Раду 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Андрей Портнов, бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, заявил, что избранный украинский лидер Владимир Зеленский имеет право распустить Верховную раду в любой момент.
Об этом он заявил «СТРАНА.ua».
По его словам, Зеленский имеет все основания принять подобное решение, несмотря на объявленный партией «Народный фронт» выход из коалиции.
«Есть факт, что с 2016 года в Раде отсутствует коалиция фракций, которая бы включала в себя более 226 депутатов. И на этом основании президент в любой момент может подписать указ о роспуске парламента и о назначении досрочных выборов. Если же кто-то с этим указом будет не согласен — он может обратиться в суд», — сказал он.
По его утверждению, Зеленский может подписать указ о роспуске «буквально сразу после инаугурации».
«И никакие решения суда ему для этого не нужны», — заключил Портнов.
Ранее украинская партия «Народный фронт» приняла решение о выходе из парламентской коалиции, заблокировав тем самым роспуск Верховной рады.
Член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов прокомментировал RT решение украинской партии выйти из парламентской коалиции.
RT на русском: последние новости
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Комментарии1
В мире , Украина , Олег Морозов , Виктор Янукович , Андрей Портнов , Владимир Зеленский , Совет Федерации , Верховная Рада
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