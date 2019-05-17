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Туск не сможет приехать на инаугурацию Зеленского, сообщил источник 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
В графике главы Евросовета Дональда Туска уже запланированы другие мероприятия на дату инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщил РИА Новости источник в структурах ЕС.
В четверг Верховная рада Украины назначила инаугурацию Зеленского на 20 мая.
"Насколько я понимаю, в этот день у него уже есть другие обязательства", — сказал источник, отвечая на вопрос, планируется ли участие главы Евросовета в церемонии.
Официальный график мероприятий главы Евросовета на неделю, как правило, распространяется во второй половине пятницы.
ЦИК Украины 30 апреля официально признал Зеленского победителем президентских выборов. Во втором туре его поддержали 73,22% избирателей, его оппонента, действующего президента Петра Порошенко — 24,45%.
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В мире , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , ЕС , Европейский совет , Центризбирком России , Верховная Рада , РИА Новости
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