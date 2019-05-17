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Коалиция депутатских фракций «Европейская Украина» в Раде прекратила свою деятельность 

ТАСС 1 час назад
Фото: Reuters
Большинство в Верховной раде прекратило свое существование из-за выхода из коалиции фракции "Народный фронт" (лидером одноименной партии является экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк). Об этом в пятницу заявил спикер парламента Андрей Парубий на заседании.
"Принимая во внимание заявление главы депутатской партии "Народной фронт" о выходе партии из коалиции и в связи с этим прекращение деятельности коалиции, сообщаю, что сегодня коалиция депутатской фракции "Европейская Украина" в Верховной раде VIII созыва прекратила свою деятельность", — отметил Парубий.
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