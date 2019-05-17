Коалиция депутатских фракций «Европейская Украина» в Раде прекратила свою деятельность

Большинство в Верховной раде прекратило свое существование из-за выхода из коалиции фракции "Народный фронт" (лидером одноименной партии является экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк). Об этом в пятницу заявил спикер парламента Андрей Парубий на заседании.