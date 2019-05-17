Представитель Порошенко в Раде решила уйти в отставку

Супруга генерального прокурора Украины Юрия Луценко уточнила, что покинет пост накануне инаугурации Владимира Зеленского . До этого она планирует дать новому президенту советы «как не воевать, а конструктивно работать с парламентом».

Ранее 17 мая в команде Зеленского предрекли роспуск Рады. По словам советника будущего президента Дмитрия Разумкова, Зеленский намерен помочь парламенту «напоследок выполнить хотя бы часть тех обещаний, которые они давали раньше». Разумков добавил, что одна из предпосылок, которая дает возможность избранному лидеру государства распустить Раду, — отсутствие коалиции в парламенте.

6 мая глава МИД Украины Павел Климкин объяснил, что его планы подать в отставку после инаугурации Зеленского не исключают дальнейшего сотрудничества с ним. Дипломат пояснил, что его «никто не будет увольнять», но политическая культура требует, чтобы он добровольно предложил новому главе государства сделать выбор, продолжать ли сотрудничество.

Вступление Владимира Зеленского в должность президента Украины назначено на 20 мая.