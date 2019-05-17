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Гуаидо опроверг информацию о переговорах оппозиции и властей Венесуэлы в Норвегии 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо, объявивший себя временным президентом республики, заявил, что оппозиция не ведёт переговоров с венесуэльскими властями в Норвегии.
Об этом он рассказал ZDF.
«Нет, в настоящее время не ведутся переговоры между правительством и оппозицией. Есть только международная посредническая группа, которая находится в Каракасе», — сказал он.
Ранее посол Венесуэлы при женевском отделении ООН Хорхе Валеро сообщил, что в Норвегии идут переговоры венесуэльских властей и оппозиции.
В конце января главный редактор журнала РАН «Латинская Америка» Владимир Травкин в ходе беседы с НСН оценил ситуацию в Венесуэле.
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