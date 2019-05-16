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На Украине заявили о договорённости с ЕС продлить антироссийские санкции 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Замглавы администрации президента Украины Константин Елисеев заявил в эфире телеканала «Прямой», что украинскому лидеру Петру Порошенко в ходе визита в Брюссель удалось договориться о продлении в июне санкций Европы против России.
«Продление санкций никто не гарантирует. Единственное, что могу подтвердить — благодаря визиту президента в Брюссель удалось достичь принципиальной договорённости, что санкции в июне будут продлены. Это санкции ЕС по отношению к России», — цитирует РИА Новости Елисеева.
По его словам, ограничения должны продлить ещё на полгода, а дальнейшие решения будут «зависеть от дипломатии и внешней политики, дипломатического мастерства и президента, и министра».
Ранее глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что в случае, если некоторые европейские страны добьются «снятия санкционного давления» на Россию в Совете Европы, Киев может отказаться от выполнения условий Минских соглашений.
RT на русском: последние новости
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В мире , Европа , Конфликты , Политика , Украина , Константин Елисеев , Павел Климкин , Петр Порошенко , МИД , ЕС , Совет Европы , РИА Новости , Брюссель
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