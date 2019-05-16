На Украине заявили о договорённости с ЕС продлить антироссийские санкции

«Продление санкций никто не гарантирует. Единственное, что могу подтвердить — благодаря визиту президента в Брюссель удалось достичь принципиальной договорённости, что санкции в июне будут продлены. Это санкции ЕС по отношению к России», — цитирует РИА Новости Елисеева.

По его словам, ограничения должны продлить ещё на полгода, а дальнейшие решения будут «зависеть от дипломатии и внешней политики, дипломатического мастерства и президента, и министра».