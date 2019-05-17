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Трамп заявил о намерении повысить долю высококвалифицированных мигрантов в США до 57% 

ТАСС + ещё 5 1 час назад
Фото: EPA
Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен реформировать миграционную систему США, увеличив долю высококвалифицированных специалистов среди прибывающих в страну мигрантов с 12% до 57%. Об этом он заявил журналистам в ходе выступления в четверг в Белом доме.
"В случае принятия наш план изменит миграционную систему, сделает ее гордостью нашей страны на зависть всему миру. Мы увеличим долю высококвалифицированных специалистов с 12% до 57%", — сказал американский лидер.
Новая миграционная система носит название "Построим Америку" (Build America) — она представляет собой балльную систему, которая оценивает способности мигранта, знания и навыки, а также материальное положение. Введение этой системы также отменяет возможность получить визу случайным образом с помощью лотереи на получение вида на жительство (Green card), с помощью которой в страну ежегодно попадают до 50 тыс. человек.
Хозяин Белого дома также подчеркнул, что в случае реформирования миграционной системы въезжающие в страну должны будут проходить тест на знание английского языка.
"Чтобы способствовать их интеграции, ассимиляции и единству страны в будущем, мигранты должны будут учить английский и сдавать экзамены, чтобы попасть в США", — подчеркнул он.
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В мире , США , Дональд Трамп
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