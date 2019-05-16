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Коломойский прилетел в Киев 

News.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Украинский предприниматель и меценат Игорь Коломойский прилетел в Киев на частном самолёте.
Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на неназванный источник в киевском аэропорту.
Коломойский прибыл в аэропорт "Борисполь «в 20:00 часов тем же самолетом условной группы „Приват“ с бортовым номером UR-PRT, на котором сегодня ночью он прилетел из Тель-Авива в Днепр, — говорится в сообщении.
Цель прилёта Коломойского в украинскую столицу не уточняется, как и дальнейший маршрут следования.
Ранее, в ночь на четверг, 16 мая, бизнесмен Игорь Коломойский прилетел на Украину из Израиля, где находился последние несколько лет, писал News.ru.
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