Коломойский прилетел в Киев

Украинский предприниматель и меценат Игорь Коломойский прилетел в Киев на частном самолёте.

Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на неназванный источник в киевском аэропорту.

Коломойский прибыл в аэропорт "Борисполь «в 20:00 часов тем же самолетом условной группы „Приват“ с бортовым номером UR-PRT, на котором сегодня ночью он прилетел из Тель-Авива в Днепр, — говорится в сообщении.

Цель прилёта Коломойского в украинскую столицу не уточняется, как и дальнейший маршрут следования.

Ранее, в ночь на четверг, 16 мая, бизнесмен Игорь Коломойский прилетел на Украину из Израиля, где находился последние несколько лет, писал News.ru.