Трамп оформил ипотеку

Президент США Дональд Трамп в 2018 году оформил ипотечный кредит более чем на $5 млн Об этом говорится в отчёте Офиса по правительственной этике о финансовых делах американского лидера.

В документе отмечается, что кредит выдан на сумму от $5 до $25 млн Как пишет издание Palm Beach Daily News, в 2018 году сыновья Трампа приобрели у родной тёти особняк во Флориде за $18,5 млн Сообщается, что для этого был взят кредит на $11,2 млн Однако, сколько Трамп вложил в покупку дома, не известно, так как он не публикует свои налоговые декларации. Как уточняет РИА Новости, всего за американским лидером числится 14 банковских займов, три из них — на сумму более чем в $50 млн News.ru ранее писал о том, что в 20018 году американский лидер заработал $479 млн При этом как следует из ежегодной финансовой выписки главы Белого дома, зарплата президента США составляет $400 тысяч в год.