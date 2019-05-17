Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп оформил ипотеку 

News.ru + ещё 4 42 минуты назад
Фото: globallookpress.com
Президент США Дональд Трамп в 2018 году оформил ипотечный кредит более чем на $5 млн Об этом говорится в отчёте Офиса по правительственной этике о финансовых делах американского лидера.
В документе отмечается, что кредит выдан на сумму от $5 до $25 млн Как пишет издание Palm Beach Daily News, в 2018 году сыновья Трампа приобрели у родной тёти особняк во Флориде за $18,5 млн Сообщается, что для этого был взят кредит на $11,2 млн Однако, сколько Трамп вложил в покупку дома, не известно, так как он не публикует свои налоговые декларации. Как уточняет РИА Новости, всего за американским лидером числится 14 банковских займов, три из них — на сумму более чем в $50 млн News.ru ранее писал о том, что в 20018 году американский лидер заработал $479 млн При этом как следует из ежегодной финансовой выписки главы Белого дома, зарплата президента США составляет $400 тысяч в год.
News.ru: последние новости
Депутат Верховной Рады подал в суд на Порошенко Захарова оценила территориальные претензии Эстонии к РФ В парламенте Австрии призвали не бояться Путина
В мире , США , Дональд Трамп , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Определены все финалисты «Евровидения-2019»8
Покойного Миронова обвинили в домогательствах53
Двойники помогли Лазареву выйти в финал Евровидения
Дочери Алсу поставили неутешительный «диагноз»87
Лазарев прошел в финал «Евровидения»41
Видео
Скандал на «Голос. Дети»: первые результаты проверки
Шоу-бизнес
Когда Зеленский станет президентом
Украина В мире
Покинуть пост: Страны G7 обратились к Порошенко
Украина В мире
Путин прокомментировал конфликт в Екатеринбурге
Политика
«Разве это незаконно?» Пригожин об отмене результатов «Голоса»
Шоу-бизнес
Песков прокомментировал конфликт в Екатеринбурге
Политика
Наконец-то! Названа дата инаугурации Зеленского
Украина В мире
Тайно и ночью: как Коломойский вернулся на Украину
В мире Статьи
Депутат послал жительницу Челябинска «к чертовой матери»
Общество
Проиграл дважды? Дочка Алсу спела с финалистом «Голоса»
Шоу-бизнес Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение