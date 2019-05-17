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Трамп купил дом в ипотеку. Платить будет до ста лет 

Ura.Ru + ещё 6 7 минут назад
Фото: globallookpress.com
Президент США Дональд Трамп в прошлом году взял ипотечный кредит на пять млн долларов. Данные опубликованы в финансовом отчете главы государства.
Кредит оформлен под залог недвижимости: шикарного особняка на пляже во Флориде. Для Трампа ипотека выдана сроком на 30 лет под 4,5% годовых, сообщает «Пятый канал». Отметим, что сейчас американскому лидеру 72 года, поэтому кредит он погасит, когда ему исполниться больше 100 лет.
Известно, что особняк, приобретенный Трампом сейчас сдается в аренду за 81 тысячу долларов в месяц, его площадь составляет 930 квадратных метров, в доме насчитывается восемь спален.
Судя по отчету, за Трампом числится в общей сложности 14 кредитов, три из которых — на сумму более 50 миллионов долларов.
Как уточняет «Национальная служба новостей», хозяин Белого дома заработал в минувшем году более 479 миллионов долларов. При этом, зарплата президента США составляет 400 тысяч долларов в год.
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В мире , Другое , США , Дональд Трамп
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