Сенат США одобрил кандидатуру Джеффри Розена на пост замглавы Минюста

Сенат Конгресса США в четверг одобрил кандидатуру Джеффри Розена на пост первого заместителя министра юстиции и генерального прокурора государства. Об этом сообщает газета "Хилл" со ссылкой на результаты голосования законодателей.

За его кандидатуру проголосовали 52 сенатора, против высказались 45. В настоящее время Розен занимает должность заместителя главы Министерства транспорта США.