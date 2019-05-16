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Сенат США одобрил кандидатуру Джеффри Розена на пост замглавы Минюста 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сенат Конгресса США в четверг одобрил кандидатуру Джеффри Розена на пост первого заместителя министра юстиции и генерального прокурора государства. Об этом сообщает газета "Хилл" со ссылкой на результаты голосования законодателей.
За его кандидатуру проголосовали 52 сенатора, против высказались 45. В настоящее время Розен занимает должность заместителя главы Министерства транспорта США.
20 февраля пресс-служба Белого дома распространила заявление о том, что президент США Дональд Трамп выразил намерение выдвинуть Джеффри Розена на должность первого заместителя министра юстиции. 11 мая Род Розенстайн покинул этот пост, о чем уведомил главу Белого дома в письме от 30 апреля. Он сложил с себя полномочия после назначения Уильяма Барра главой Министерства юстиции США и завершения расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве в американские выборы, которое приписывают России.
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В мире , США , Роберт Мюллер , Дональд Трамп , Минюст РФ , Конгресс США , Сенат США , Министерство юстиции США , Администрация США
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