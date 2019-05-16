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Первый зампред Еврокомиссии считает, что Россия и Китай пытаются расколоть Евросоюз 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Кандидат на пост главы Еврокомиссии (ЕК) от фракции социалистов в Европарламенте — первый зампред ЕК Франс Тиммерманс — и претендент от Европейской народной партии Манфред Вебер едины во мнении, что извне будут осуществляться попытки оказать влияние на предстоящие выборы в Европарламент. Дебаты между ними транслирует в четверг второй немецкий телеканал Цэ-дэ-эф.
"Мы не только опасаемся этого, мы знаем, что это происходит, — сказал Вебер, отвечая на соответствующий вопрос. — В ситуации с Brexit оказывалось влияние, во время президентских выборов в США оказывалось влияние, то же наблюдалось в вопросе Каталонии в Испании, мы наблюдали за этим во всей Европе". "В нынешней ситуации мы просим людей быть осторожными с информацией, в социальных сетях распространяется очень много "фейковых" новостей", — заметил он.
По его мнению, ЕС нуждается в независимой журналистике и механизмах регулирования соцсетей.
Тиммерманс утверждал, что на Западе не могли представить себе, что есть другие общества [страны], такие как Россия, которые сделают оружие из "фейковых" новостей.
"Это действительно оружие России для ослабления нашего общества", — заявил он.
"Мы должны защищаться, принять меры против этого и не быть наивными, поскольку другие страны, такие как Россия и Китай, пытаются посредством этих инструментов нас расколоть", — считает Тиммерманс.
На Западе неоднократно обвиняли Москву в попытках повлиять на выборы в США и Европе. Москва много раз отвергала подобные утверждения.
ТАСС: последние новости
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Комментарии2
В мире , Европа , Конфликты , Манфред Вебер , ЕС , Европарламент , Еврокомиссия , Китай
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