Первый зампред Еврокомиссии считает, что Россия и Китай пытаются расколоть Евросоюз

Кандидат на пост главы Еврокомиссии (ЕК) от фракции социалистов в Европарламенте — первый зампред ЕК Франс Тиммерманс — и претендент от Европейской народной партии Манфред Вебер едины во мнении, что извне будут осуществляться попытки оказать влияние на предстоящие выборы в Европарламент. Дебаты между ними транслирует в четверг второй немецкий телеканал Цэ-дэ-эф.

"Мы не только опасаемся этого, мы знаем, что это происходит, — сказал Вебер, отвечая на соответствующий вопрос. — В ситуации с Brexit оказывалось влияние, во время президентских выборов в США оказывалось влияние, то же наблюдалось в вопросе Каталонии в Испании, мы наблюдали за этим во всей Европе". "В нынешней ситуации мы просим людей быть осторожными с информацией, в социальных сетях распространяется очень много "фейковых" новостей", — заметил он.

По его мнению, ЕС нуждается в независимой журналистике и механизмах регулирования соцсетей.

Тиммерманс утверждал, что на Западе не могли представить себе, что есть другие общества [страны], такие как Россия, которые сделают оружие из "фейковых" новостей.

"Это действительно оружие России для ослабления нашего общества", — заявил он.

"Мы должны защищаться, принять меры против этого и не быть наивными, поскольку другие страны, такие как Россия и Китай, пытаются посредством этих инструментов нас расколоть", — считает Тиммерманс.

На Западе неоднократно обвиняли Москву в попытках повлиять на выборы в США и Европе. Москва много раз отвергала подобные утверждения.