Для желающих иммигрировать в США введут балльную систему

Президент США Дональд Трамп сообщил, что для желающих иммигрировать в США будет введена балльная система, на основе которой будет отдаваться предпочтение той или иной категории иностранцев.

"Как и в Канаде, а также во многих других современных странах мы создаем простую для понимания (систему) отбора на основе баллов. Вы получите больше баллов, если вы молодой рабочий, имея в виду, что вы внесете больший вклад в нашу систему социальной защиты. Вы получите больше баллов за востребованные навыки, предложение о работе, дополнительное образование или за план по созданию рабочих мест", — заявил Трамп, выступая в Белом доме.

По его словам, США сейчас "теряют людей", которые хотят начать свой бизнес в стране, но вынуждены уезжать обратно за рубеж.

"Теперь у них будет шанс", — сказал президент.