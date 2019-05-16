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Для желающих иммигрировать в США введут балльную систему 

РИА Новости + ещё 2 2 часа назад
Фото: ТАСС
Президент США Дональд Трамп сообщил, что для желающих иммигрировать в США будет введена балльная система, на основе которой будет отдаваться предпочтение той или иной категории иностранцев.
"Как и в Канаде, а также во многих других современных странах мы создаем простую для понимания (систему) отбора на основе баллов. Вы получите больше баллов, если вы молодой рабочий, имея в виду, что вы внесете больший вклад в нашу систему социальной защиты. Вы получите больше баллов за востребованные навыки, предложение о работе, дополнительное образование или за план по созданию рабочих мест", — заявил Трамп, выступая в Белом доме.
По его словам, США сейчас "теряют людей", которые хотят начать свой бизнес в стране, но вынуждены уезжать обратно за рубеж.
"Теперь у них будет шанс", — сказал президент.
"Чтобы права американцев были защищены, иммигранты должны быть финансово самодостаточны", — подчеркнул глава государства.
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В мире , США , Дональд Трамп , Канада
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