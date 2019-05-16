Песков рассказал о приглашении Путина на инаугурацию Зеленского
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не получала из Киева приглашений на инаугурацию Владимира Зеленского.
Трампу запретили дружить с Путиным
Внутриполитическое давление на Дональда Трампа нарастает. Конгрессменам, которые пытаются провести свое расследование против президента, несмотря на итоги расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, не нравится активизация контактов с Россией. Помогают им в этом и журналисты, все сильнее критикующие внешнюю политику Белого дома.
Меркель уйдет из политики
Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила, что не собирается занимать политические посты после того, как в 2021 году подойдет к концу срок ее руководства кабмином.
Что произошло? Европа возвращает Россию
На этой неделе в Брюсселе отмечали десятилетие Восточного партнерства. Но главная новость, прозвучавшая на фоне этого празднования, не имела отношения ни к «партнерству», ни даже к Евросоюзу. В понедельник министр иностранных дел Павел Климкин вышел к журналистам и неожиданно заявил, что из-за действий нескольких европейских государств Минские соглашения могут быть разрушены.
Россиянам пообещали прибавку к отпуску
Минтруд обсуждает возможность добавить к ежегодному отпуску россиян один оплачиваемый день, сообщает «Российская газета». В случае положительного решения нововведение коснётся работников в возрасте от 40 лет.
Россиян ждут изменения в платежах ЖКХ
В скором времени порядок расчёта платы за отопление, возможно, будет зависеть от фактического потребления жителями конкретной квартиры при условии наличия счётчиков, сообщает «Российская газета». Нововведения в настоящее время обсуждаются депутатами Госдумы.
Россияне остались без сбережений
Две трети российских семей (65%) не имеют никаких сбережений. Это следует из результатов исследований лаборатории Левада-центра Levada Lab.
Скандал на "Голос. Дети": "Первый канал" аннулировал результаты
Результат шестого сезона шоу «Голос. Дети» аннулирован, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на заявление Первого канала.
Госслужащая из Тюмени разделась для Playboy
Анна Ануфриева — 27 летняя госслужащая — решила участвовать в конкурсе журнала для взрослых «Девушка года 2019». Ее параметры 89/69/97.