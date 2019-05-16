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Пока вы не уснули: Трампу запретили дружить с Путиным 

Рамблер 37 минут назад

Песков рассказал о приглашении Путина на инаугурацию Зеленского

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не получала из Киева приглашений на инаугурацию Владимира Зеленского.

Трампу запретили дружить с Путиным

Внутриполитическое давление на Дональда Трампа нарастает. Конгрессменам, которые пытаются провести свое расследование против президента, несмотря на итоги расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, не нравится активизация контактов с Россией. Помогают им в этом и журналисты, все сильнее критикующие внешнюю политику Белого дома.

Меркель уйдет из политики

Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила, что не собирается занимать политические посты после того, как в 2021 году подойдет к концу срок ее руководства кабмином.

Что произошло? Европа возвращает Россию

На этой неделе в Брюсселе отмечали десятилетие Восточного партнерства. Но главная новость, прозвучавшая на фоне этого празднования, не имела отношения ни к «партнерству», ни даже к Евросоюзу. В понедельник министр иностранных дел Павел Климкин вышел к журналистам и неожиданно заявил, что из-за действий нескольких европейских государств Минские соглашения могут быть разрушены.

Россиянам пообещали прибавку к отпуску

Минтруд обсуждает возможность добавить к ежегодному отпуску россиян один оплачиваемый день, сообщает «Российская газета». В случае положительного решения нововведение коснётся работников в возрасте от 40 лет.

Россиян ждут изменения в платежах ЖКХ

В скором времени порядок расчёта платы за отопление, возможно, будет зависеть от фактического потребления жителями конкретной квартиры при условии наличия счётчиков, сообщает «Российская газета». Нововведения в настоящее время обсуждаются депутатами Госдумы.

Россияне остались без сбережений

Две трети российских семей (65%) не имеют никаких сбережений. Это следует из результатов исследований лаборатории Левада-центра Levada Lab.

Скандал на "Голос. Дети": "Первый канал" аннулировал результаты

Результат шестого сезона шоу «Голос. Дети» аннулирован, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на заявление Первого канала.

Госслужащая из Тюмени разделась для Playboy

Анна Ануфриева — 27 летняя госслужащая — решила участвовать в конкурсе журнала для взрослых «Девушка года 2019». Ее параметры 89/69/97.
Комментарии
В мире , Видео , Григорий Березкин , Дмитрий Песков , Роберт Мюллер , Павел Климкин , Владимир Зеленский , Ангела Меркель , Дональд Трамп , ЕС , Минтруд , Левада-центр , Госдума , Первый канал , РБК , "Российская газета" , Москва
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