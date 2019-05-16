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Джимми Картера выписали из больницы после перелома бедра 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Экс-президента США Джимми Картера выписали из больницы после того, как политика госпитализировали из-за перелома бедра.
О этом сообщили в Центре Картера.
«Президент Картер выписан из медицинского центра Фиби Самтер, он продолжит выздоровление дома и будет проходить физиотерапию для восстановления после операции по замене тазобедренного сустава», — отметили там.
Ранее Картер перенёс операцию после перелома бедра. Он получил травму, когда собирался охотиться на индеек.
Американский лидер Дональд Трамп пожелал Картеру скорейшего выздоровления.
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В мире , США , Джеймс Картер , Дональд Трамп , Центр Картера
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