Джимми Картера выписали из больницы после перелома бедра

«Президент Картер выписан из медицинского центра Фиби Самтер, он продолжит выздоровление дома и будет проходить физиотерапию для восстановления после операции по замене тазобедренного сустава», — отметили там.

Ранее Картер перенёс операцию после перелома бедра. Он получил травму, когда собирался охотиться на индеек.