Экс-президента США Джимми Картера выписали из больницы после того, как политика госпитализировали из-за перелома бедра.
О этом сообщили в Центре Картера.
«Президент Картер выписан из медицинского центра Фиби Самтер, он продолжит выздоровление дома и будет проходить физиотерапию для восстановления после операции по замене тазобедренного сустава», — отметили там.
Ранее Картер перенёс операцию после перелома бедра. Он получил травму, когда собирался охотиться на индеек.
Американский лидер Дональд Трамп пожелал Картеру скорейшего выздоровления.