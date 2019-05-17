Опубликованы планы США по развалу России

Разведывательно-аналитический центр США Rand Corporation опубликовал доклад по развалу России . Об этом сообщают "Вести.Ru".

Как отмечается, доклад называется "Перенапряжение России: конкуренция с выгодных позиций".

Согласно ему, для развала страны необходимо создавать на внешнем контуре конфликты в бывших республиках СССР, а также оказывать поддержку террористам в Сирии и втягивать Россию в гонку вооружений.

Помимо этого, в докладе сказано, что следует подорвать изнутри страну, устроив там революцию и поддержав оппозиционные политические группировки и СМИ.

После каждого пункта просчитываются все возможные риски и степень достижения поставленной цели.

Ранее "сухой закон" назвали причиной развала СССР.