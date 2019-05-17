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Опубликованы планы США по развалу России 

Газета.Ru + ещё 1 20 минут назад
Разведывательно-аналитический центр США Rand Corporation опубликовал доклад по развалу России. Об этом сообщают "Вести.Ru".
Как отмечается, доклад называется "Перенапряжение России: конкуренция с выгодных позиций".
Согласно ему, для развала страны необходимо создавать на внешнем контуре конфликты в бывших республиках СССР, а также оказывать поддержку террористам в Сирии и втягивать Россию в гонку вооружений.
Помимо этого, в докладе сказано, что следует подорвать изнутри страну, устроив там революцию и поддержав оппозиционные политические группировки и СМИ.
После каждого пункта просчитываются все возможные риски и степень достижения поставленной цели.
Ранее "сухой закон" назвали причиной развала СССР.
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В мире , Армия , Видео , Войска , США
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