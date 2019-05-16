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В Венесуэле обвинили ЦРУ в попытке подкупа руководства армии 

РИА Новости + ещё 2 3 часа назад
Фото: ТАСС
Посол Венесуэлы при женевском отделении ООН Хорхе Валеро заявил об активном присутствии ЦРУ в Венесуэле и попытках подкупа военного руководства страны.
" (Президент США Дональд) Трамп хочет смещать режимы при помощи переворотов. Именно поэтому ЦРУ присутствуют в значительном количестве в Венесуэле. ЦРУ пытались подкупить высокопоставленных военных офицеров армии, но у них ничего не получилось", — сказал Валеро на пресс-конференции в Женеве.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента страны Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства.
Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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В мире , Армия , Конфликты , США , Николас Мадуро , ООН , ЦРУ , Венесуэла
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