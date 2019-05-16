Трамп назвал главу Нью-Йорка худшим мэром в США

Президент США Дональд Трамп назвал главу Нью-Йорка , демократа Билла де Блазио, заявившего о своем участии в президентской гонке на выборах в 2020 году, самым плохим мэром в стране и отметил, что жители города его ненавидят.

"Группа демократов (кандидатов на выборах — ред.) пополнится еще одним красавцем. Билл де Блазио, который считается самым плохим мэром в США, сегодня, возможно, объявит о своей кандидатуре на пост президента. Он посмешище, но если вы хотите высокие налоги и (высокий) уровень преступности, то он ваш человек. Нью-Йорк его ненавидит!" — написал американский лидер в своем официальном Twitter-аккаунте. The Dems are getting another beauty to join their group. Bill de Blasio of NYC, considered the worst mayor in the U. S., will supposedly be making an announcement for president today. He is a JOKE, but if you like high taxes & crime, he’s your man. NYC HATES HIM!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 16, 2019

По словам Трампа, мэр города еще только должен объявить о своей кандидатуре, хотя ко времени выпуска сообщения в Twitter политик уже официально вступил в президентскую гонку. В своем предвыборном ролике де Блазио отметил, что "Дональда Трампа нужно остановить" и "настало время поставить работающих людей на первое место".