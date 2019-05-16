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Премьер Эстонии заявил об отсутствии территориальных претензий к России

Испанский суд снял с Шакиры обвинения в плагиате песни La bicicleta

Помпео: США не забыли про "вмешательство" в выборы, но готовы искать компромисс с Россией