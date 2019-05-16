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Здание Еврокомиссии 16 мая окрасится в цвета флага ЛГБТИ 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Здание Еврокомиссии (ЕК) в Брюсселе вечером 16 мая окрасится в цвета радужного флага сообщества ЛГБТИ в связи с Международным днем борьбы с гомофобией, который отмечается 17 мая. Об этом сообщил на пресс-конференции официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас.
"Завтра, 17 мая, отмечается Международный день борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией. Цель этого дня — привлечь внимание к дискриминации, жертвами которой являются сообщества лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров, интерсексуалов в Евросоюзе и в мире, — сказал он. — Сегодня в знак нашей поддержки здание Берлемон (штаб-квартира ЕК — прим. ТАСС) будет освещено в цвета радужного флага".
Кроме того, внешнеполитическая служба ЕС распространила заявление главы дипломатии сообщества Федерики Могерини по случаю 17 мая, в котором она подчеркивает, что "Евросоюз вновь заявляет о своей неизменной приверженности делу защиты лесбиянок, геев, бисексуалов, транссексуалов и интерсексуалов".
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Комментарии2
В мире , Федерика Могерини , ЕС , Еврокомиссия , ИТАР-ТАСС , Брюссель
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