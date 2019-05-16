Двенадцатилетнего школьника избили в столовой под крики детей: «Возвращайся в Россию» (The Mirror, Великобритания)

The Mirror, в школьной столовой жестоко избили 12-летнего мальчика из В современных школах во всем мире проблема буллинга, или травли, да еще и на национальной почве — не редкость. В Великобритании , как сообщает газета, в школьной столовой жестоко избили 12-летнего мальчика из Латвии . Его били под крики: «Возвращайся в Россию ».

12-летнего мальчика избил в школьной столовой другой ученик, в то время как очевидцы сопровождали избиение криками «Возвращайся в Россию».

Эдвард Пургайлис из Латвии хотел пообедать в своей школе в ливерпульском пригороде Бутле, когда его несколько раз ударили по голове. Семиклассника повалили на пол, когда он храбро пытался защитить голову от ударов.

Полиция Мерсисайда в настоящее время расследует этот инцидент, который произошел в среду 15 мая в 11 часов утра.

Давая интервью газете «Ливерпуль Икоу» с разрешения своей матери Ольги Смелеевой, Эдвард сказал:

«Это случилось, когда я выходил с едой на игровую площадку».

«Тот парень сказал, что я что-то говорил про него, и ударил меня в обеденном зале. Я обернулся, и я был очень зол. Я спросил, зачем он это сделал, сказал, чтобы он оставил меня в покое, и оттолкнул его».

«Но он начал бить меня сильнее и быстрее. У меня остались синяки на руках от его ударов, когда я лежал на полу. Он бил меня по голове кулаками. Он ударил меня 17 раз. А когда пришли учителя, он исчез».

«Он напал на меня, потому что думал, будто я что-то рассказал про него учителям. Он постоянно говорил, что я несу чушь про него».

Эдвард вспомнил, что собравшиеся посмотреть эту стычку ученики кричали ему:

«Возвращайся в Россию, ты, скотина».

Теперь у этого школьника постоянно болит голова, и ему сделали компьютерную томографию, чтобы проверить, не получил ли он травму головного мозга.

После избиения у него остались раны и синяки на лбу, носу, руках и спине.

34-летняя мать Эдварда Ольга, у которой также есть 14-месячная дочь, рассказала, что они живут в Бутле последние шесть лет. Она переехала из латвийской столицы Риги в поисках лучшей работы. В настоящее время Ольга не работает, сидя с ребенком, а раньше она трудилась на фабрике суши в Кросби.

Эдвард, которому на этой неделе предстоит сдавать экзамены, также сказал:

«Когда я дотрагиваюсь до головы, она ужасно болит. Я очень расстроен. Я не хочу возвращаться в школу».

Представитель полиции Мерсисайда заявил:

«Мы можем подтвердить, что после нападения на подростка в школе Бутла во вторник 14 мая было начато следствие. Примерно в 11 часов 15 минут в школу в районе Черч-Гарденс были вызваны экстренные службы, так как там было совершено нападение на 13-летнего мальчика. Согласно имеющейся информации, пострадавший получил несколько ударов по голове. Его отвезли в больницу для проведения обследования на предмет травмы головы. После этого его выписали».

«В настоящее время в школе проводятся допросы. Любой, у кого есть информация на эту тему, может связаться с полицией Мерсисайда».

«Мы знаем о произошедшем инциденте. Мы находимся в контакте с родителями пострадавшего и нападавшего, и мы проводим тщательное расследование случившегося в соответствии со школьными правилами».

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Комментарии читателей

Civilsabotage

Мне интересно: а не связаны ли инциденты такого рода с антироссийскими настроениями, которые последние несколько лет нагнетают средства массовой информации?

YoungMrGrace

Бедные люди стремятся к лучшей жизни и попадают в такие отвратительные места как Мерсисайд.

Saggitarius