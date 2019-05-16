Ответные меры: США ввели санкции против чеченского спецотряда «Терек»

Абузайд Висмурадов руководит отрядом «Терек» и является начальником охраны главы Чеченской республики Рамзана Кадырова . Минфин США указывает, что Висмурадов мог быть причастен к нарушению прав человека, убийствам и пыткам на территории Чечни, в том числе к незаконному преследованию представителей ЛГБТ-сообщества.

Руслан Геремеев ранее руководил чеченским батальоном «Север». Адвокаты семьи Бориса Немцова считают Геремеева заказчиком его убийства.

Сергей Коссиев — бывший начальник исправительной колонии №7 в Карелии, осужденный на 2,5 года колонии за злоупотребление и превышение полномочий в учреждении.

Геннадий Карлов, по информации СМИ, работал в Следственном управении при МВД и курировал дело Магнитского.

Елену Трикуля Минфин США назвал следователем СК, отказавшейся возбуждать дело против «ответственных за незаконный арест и смерть Магнитского».

Напомним, что «закон Магнитского» был принят в США в 2012 году. Он подразумевает санкции в отношении физлиц и организаций, которые, по мнению американской стороны, причастны к нарушению прав человека.