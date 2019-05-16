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Ответные меры: США ввели санкции против чеченского спецотряда «Терек» 

Рамблер + ещё 8 1 час назад
Минфин США ввел санкции по закону Магнитского в отношении чеченского спецотряда особого реагирования «Терек» и пятерых граждан России: Руслана Геремеева, Геннадия Карлова, Сергея Коссиева, Елены Трикуля и Абузайда Висмурадова. Об этом сообщает РИА «Новости».
Абузайд Висмурадов руководит отрядом «Терек» и является начальником охраны главы Чеченской республики Рамзана Кадырова. Минфин США указывает, что Висмурадов мог быть причастен к нарушению прав человека, убийствам и пыткам на территории Чечни, в том числе к незаконному преследованию представителей ЛГБТ-сообщества.
Руслан Геремеев ранее руководил чеченским батальоном «Север». Адвокаты семьи Бориса Немцова считают Геремеева заказчиком его убийства.
Сергей Коссиев — бывший начальник исправительной колонии №7 в Карелии, осужденный на 2,5 года колонии за злоупотребление и превышение полномочий в учреждении.
Геннадий Карлов, по информации СМИ, работал в Следственном управении при МВД и курировал дело Магнитского.
Елену Трикуля Минфин США назвал следователем СК, отказавшейся возбуждать дело против «ответственных за незаконный арест и смерть Магнитского».
Напомним, что «закон Магнитского» был принят в США в 2012 году. Он подразумевает санкции в отношении физлиц и организаций, которые, по мнению американской стороны, причастны к нарушению прав человека.
Комментарии136
В мире , Руслан Геремеев , Борис Немцов , Рамзан Кадыров , Абузайд Висмурадов , Казначейство США , МВД , ФСИН , США
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