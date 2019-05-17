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Трамп пообещал, что не допустит войны с Ираном 

Вести.Ru + ещё 3 51 минуту назад
Фото: EPA
Дональд Трамп заявил главе Пентагона, что не допустит войны с Ираном. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на источник в Белом доме.
Как раз сегодня утром у Трампа был брифинг с военными по ситуации в Иране, напоминает телеканал "Россия 24". Там якобы и прозвучало это заявление.
Между тем высокопоставленные чиновники из администрации президента США готовят новые санкции, цель которых — подрыв режима в Иране, в том числе — с помощью ослабления экономики. Так, под ограничения могут попадать целые сектора экономики — например, нефтехимический. Данный пакет санкций рассматривается как альтернатива военным действиям.
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В мире , Армия , Войска , США , Дональд Трамп , Пентагон , Администрация США , Иран
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