Трамп пообещал, что не допустит войны с Ираном

Дональд Трамп заявил главе Пентагона , что не допустит войны с Ираном . Об этом сообщает New York Times со ссылкой на источник в Белом доме.

Как раз сегодня утром у Трампа был брифинг с военными по ситуации в Иране, напоминает телеканал "Россия 24". Там якобы и прозвучало это заявление.