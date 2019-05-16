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Суд в Мадриде признал певицу Шакиру невиновной по делу о плагиате 

РИА Новости + ещё 3 2 часа назад
Фото: AP Photo / Invision/Chris Pizzello
Мадридский суд признал колумбийскую певицу Шакиру невиновной в плагиате, в котором ее обвинил кубинец Ливан Кастельяно Вальдес, следует из судебного постановления.
Ливан Кастельяно Вальдес заявляет, что в песне La Bicicleta ("Велосипед"), которую Шакира записала вместе с Карлосом Вивесом в 2016 году, и которая набрала на Youtube более миллиарда трехсот миллионов просмотров, она скопировала часть песни, написанной им 22 года назад.
Кубинец утверждает, что в ней использованы фрагменты его композиции Yo te quiero tanto ("Я тебя так люблю"), написанной в 1997 году.
Слушания состоялись в марте этого года, и Шакира, и Вивес опровергли все выдвинутые против них обвинения.
Cуд заявил, что текст к музыке совпадает лишь в четырех словах. "Что касается мелодии, нет никакого совпадения, скорость ритма и звукоряд также различные. В итоге, не существует никакого плагиата, о чем заявляет истец в этом заявлении", — говорится в тексте постановления, вынесенного судьей арбитражного суда №12 Мадрида.
Сторона обвинения может подать апелляцию в течение двадцати дней.
Это не единственное судебное разбирательство в отношении Шакиры в Испании. В июне она должна предстать перед судом по обвинению в уклонении от уплаты налогов.
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В мире , Шоу-бизнес , Шакира , Ливан , Мадрид
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