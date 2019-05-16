Суд в Мадриде признал певицу Шакиру невиновной по делу о плагиате

Мадридский суд признал колумбийскую певицу Шакиру невиновной в плагиате, в котором ее обвинил кубинец Ливан Кастельяно Вальдес, следует из судебного постановления.

Ливан Кастельяно Вальдес заявляет, что в песне La Bicicleta ("Велосипед"), которую Шакира записала вместе с Карлосом Вивесом в 2016 году, и которая набрала на Youtube более миллиарда трехсот миллионов просмотров, она скопировала часть песни, написанной им 22 года назад.

Кубинец утверждает, что в ней использованы фрагменты его композиции Yo te quiero tanto ("Я тебя так люблю"), написанной в 1997 году.

Слушания состоялись в марте этого года, и Шакира, и Вивес опровергли все выдвинутые против них обвинения.

Cуд заявил, что текст к музыке совпадает лишь в четырех словах. "Что касается мелодии, нет никакого совпадения, скорость ритма и звукоряд также различные. В итоге, не существует никакого плагиата, о чем заявляет истец в этом заявлении", — говорится в тексте постановления, вынесенного судьей арбитражного суда №12 Мадрида.

Сторона обвинения может подать апелляцию в течение двадцати дней.

Это не единственное судебное разбирательство в отношении Шакиры в Испании. В июне она должна предстать перед судом по обвинению в уклонении от уплаты налогов.