Коломойского не пригласили на инаугурацию Зеленского

В интервью программе «Схемы» Коломойский сказал, что придет на инаугурацию, если ему «дадут приглашение». На уточняющий вопрос, приглашали ли его на церемонию, он ответил отрицательно, добавив, что, возможно придет на «светскую часть», передает ТАСС.

Ранее Коломойский сообщал, что планирует вернуться на Украину, когда «избранный президент (Украины Владимир Зеленский) официально вступит в должность».