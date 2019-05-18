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Коломойского не пригласили на инаугурацию Зеленского 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 23 59 минут назад
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что его не приглашали на церемонию инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского.
В интервью программе «Схемы» Коломойский сказал, что придет на инаугурацию, если ему «дадут приглашение». На уточняющий вопрос, приглашали ли его на церемонию, он ответил отрицательно, добавив, что, возможно придет на «светскую часть», передает ТАСС.
Ранее Коломойский сообщал, что планирует вернуться на Украину, когда «избранный президент (Украины Владимир Зеленский) официально вступит в должность».
Накануне Верховная рада назначила инаугурацию Зеленского на 20 мая. В четверг Коломойский вернулся на Украину, где не появлялся с июня 2017 года.
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В мире , Видео , Украина , Выборы на Украине , Игорь Коломойский , Владимир Зеленский , Верховная Рада , ИТАР-ТАСС
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