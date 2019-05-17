Коломойский объяснил возвращение на Украину

Украинский бизнесмен и политик Игорь Коломойский рассказал проекту «Схема», что вернулся в страну по семейным обстоятельствам. Запись программы доступна в Facebook

Коломойский пояснил, что его сын собирается подписать контракт с украинским баскетбольным клубом. Бизнесмен заявил, что вернулся на Украину надолго. Он планирует провести в стране ближайшие пять лет.

По словам Коломойского, решение о возвращении не связано с его отношениями с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским . Он отметил, что не собирается встречаться с Зеленским, если тот сам не предложит.

16 мая издание «Страна.ua» сообщало, что возвращение Коломойского на родину связано со скорой инаугурацией Зеленского, которая назначена на 20 мая. Также приезд бизнесмена связывали с жесткими заявлениями адвоката президента США Рудольфа Джулиани, который назвал Коломойского криминальным олигархом и советовал Зеленскому прервать с ним связи.

Коломойский прилетел в аэропорт украинского города Днепр ночью 16 мая. Самолет группы «Приват» с бортовым номером UR-PRT следовал из Тель-Авива.

Бизнесмен находился за границей с июня 2017 года. Первое время он жил в Женеве, потом «по семейным обстоятельствам» переехал в Израиль. В апреле Коломойский заявил, что собирается вернуться на Украину и готов помогать победителю президентских выборов Владимиру Зеленскому. По его словам, первое время после возвращения он хочет отдохнуть «у себя в деревне под Днепропетровском».