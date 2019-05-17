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Коломойский объяснил возвращение на Украину 

Lenta.ru + ещё 17 51 минуту назад
Фото: Сергей Цвях / «Коммерсантъ»
Украинский бизнесмен и политик Игорь Коломойский рассказал проекту «Схема», что вернулся в страну по семейным обстоятельствам. Запись программы доступна в Facebook.
Коломойский пояснил, что его сын собирается подписать контракт с украинским баскетбольным клубом. Бизнесмен заявил, что вернулся на Украину надолго. Он планирует провести в стране ближайшие пять лет.
По словам Коломойского, решение о возвращении не связано с его отношениями с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским. Он отметил, что не собирается встречаться с Зеленским, если тот сам не предложит.
16 мая издание «Страна.ua» сообщало, что возвращение Коломойского на родину связано со скорой инаугурацией Зеленского, которая назначена на 20 мая. Также приезд бизнесмена связывали с жесткими заявлениями адвоката президента США Рудольфа Джулиани, который назвал Коломойского криминальным олигархом и советовал Зеленскому прервать с ним связи.
Коломойский прилетел в аэропорт украинского города Днепр ночью 16 мая. Самолет группы «Приват» с бортовым номером UR-PRT следовал из Тель-Авива.
Бизнесмен находился за границей с июня 2017 года. Первое время он жил в Женеве, потом «по семейным обстоятельствам» переехал в Израиль. В апреле Коломойский заявил, что собирается вернуться на Украину и готов помогать победителю президентских выборов Владимиру Зеленскому. По его словам, первое время после возвращения он хочет отдохнуть «у себя в деревне под Днепропетровском».
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Комментарии
В мире , Украина , Выборы на Украине , Игорь Коломойский , Владимир Зеленский
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