Пушилин заявил об ажиотаже на паспорта ДНР

Повышенный интерес наблюдается сейчас к получению паспортов самопровозглашенной ДНР, их выдано около 300 тысяч, заявил в интервью РИА Новости глава Донецкой народной республики Денис Пушилин

Он напомнил, что наличие паспорта ДНР является условием получения российского паспорта — их начали выдавать в республике в апреле.

"Сейчас миграционная служба, паспортные столы работают с достаточно серьезной нагрузкой (в связи с процессом выдачи российских паспортов. — ред.) … Еще остаются организационные сложности, но в первую очередь это связано с повышенным ажиотажем. Мы такое видели в 2016 году, когда начиналась паспортизация граждан Донецкой народной республики. Естественно, повторный ажиотаж распространяется и на паспорта ДНР", — сказал Пушилин.

По его словам, всего выдано порядка 300 тысяч таких паспортов.