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Пушилин заявил об ажиотаже на паспорта ДНР 

РИА Новости + ещё 17 25 минут назад
Фото: РИА Новости
Повышенный интерес наблюдается сейчас к получению паспортов самопровозглашенной ДНР, их выдано около 300 тысяч, заявил в интервью РИА Новости глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.
Он напомнил, что наличие паспорта ДНР является условием получения российского паспорта — их начали выдавать в республике в апреле.
"Сейчас миграционная служба, паспортные столы работают с достаточно серьезной нагрузкой (в связи с процессом выдачи российских паспортов. — ред.) … Еще остаются организационные сложности, но в первую очередь это связано с повышенным ажиотажем. Мы такое видели в 2016 году, когда начиналась паспортизация граждан Донецкой народной республики. Естественно, повторный ажиотаж распространяется и на паспорта ДНР", — сказал Пушилин.
По его словам, всего выдано порядка 300 тысяч таких паспортов.
Президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы.
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В мире , Украина , Выдача паспортов в Донбассе , Денис Пушилин , Владимир Путин , РИА Новости
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