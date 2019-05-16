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В США зафиксировали вспышку собачьей болезни, угрожающей людям 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: CC0 / osasto_268 /
В штате Айова зафиксировано несколько случаев собачьего бруцеллеза, передающегося от животных к людям. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на власти штата.
О вспышке заболевания заговорили после того, как несколько владельцев привезли собак из питомника в округе Мэрион. Один из приютов, также забиравший собак у этого заводчика, объявил карантин.
Как отмечает портал Science Alert, у владельцев отсутствуют симптомы заражения, однако ветеринары подозревают, что животных перед продажей накачали антибиотиками, что повышает риск перехода болезни в хроническую стадию.
Власти опасаются распространения бруцеллеза на бродячих собак. В приютах заболевших питомцев обычно усыпляют, поскольку эффективного точечного лечения бактерии нет.
У человека заболевание может протекать с симптомами простуды, и своевременное лечение, как правило, позволяет избегать осложнений. Однако из-за несвоевременной диагностики собачьего бруцеллеза и отсутствия терапии существует риск инвалидности.
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