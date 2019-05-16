В США зафиксировали вспышку собачьей болезни, угрожающей людям

В штате Айова зафиксировано несколько случаев собачьего бруцеллеза, передающегося от животных к людям. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на власти штата.

О вспышке заболевания заговорили после того, как несколько владельцев привезли собак из питомника в округе Мэрион. Один из приютов, также забиравший собак у этого заводчика, объявил карантин.

Как отмечает портал Science Alert, у владельцев отсутствуют симптомы заражения, однако ветеринары подозревают, что животных перед продажей накачали антибиотиками, что повышает риск перехода болезни в хроническую стадию.

Власти опасаются распространения бруцеллеза на бродячих собак. В приютах заболевших питомцев обычно усыпляют, поскольку эффективного точечного лечения бактерии нет.

У человека заболевание может протекать с симптомами простуды, и своевременное лечение, как правило, позволяет избегать осложнений. Однако из-за несвоевременной диагностики собачьего бруцеллеза и отсутствия терапии существует риск инвалидности.