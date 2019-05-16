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«При чем тут Киев?» Крым признала еще одна страна 

Рамблер 6 часов назад
Саудовская Аравия признала крымчан россиянами — выдает им хадж-визы в Москве, а не Киеве. Об этом пишут «Известия».
В Духовном управлении мусульман Крыма и Севастополя изданию рассказали, что визы для совершения паломничества в Мекку крымские мусульмане получают в посольстве Саудовской Аравии в столице России, а не Украины.
«Конечно, в Москве получали. При чем тут Киев?» — удивились вопросу в ДУМКС.
В пресс-службе посольства Саудовской Аравии изданию подтвердили, что выдают визы мусульманам Крыма в Москве, а зампред Совета муфтиев России Рушан Аббясов рассказал, что так дело обстоит с самого присоединения полуострова к РФ.
«Мы изначально поставили вопрос, что это — религиозное паломничество, а не политика», — объяснил он.
По словам Аббясова, в 2017 году 360 крымчан совершили хадж, а до 2014-го, когда визы выдавали в Киеве, эта цифра составляла 90-100 человек. Крымская квота на хадж в 2018-м — уже 600.
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В мире , Видео , Рушан Аббясов , Совет муфтиев России , газета "Известия" , Москва , Республика Крым , Саудовская Аравия , Севастополь
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