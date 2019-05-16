СМИ: в Бразилии прокуратура подозревает сына президента в незаконном обогащении

Прокуратура бразильского штата Рио-де-Жанейро подозревает старшего сына президента страны Жаира Болсонару, сенатора Флавиу Болсонару, в незаконном обогащении и отмывании денег. Об этом сообщил журнал Veja, опубликовавший в среду выдержки из документов следствия после того, как суд снял банковскую и налоговую тайну со счетов политика.

По информации издания, подозрения сотрудников правоохранительных органов вызвали сделки купли-продажи недвижимости в Рио-де-Жанейро в период с 2010 по 2017 год, в результате которых дополнительный доход Флавиу Болсонару, занимавшего в то время пост регионального депутата, значительно превысил его официальный заработок. Всего, как полагают следователи, сын главы государства приобрел по заниженной и затем продал по завышенной стоимости 19 жилых и коммерческих объектов, выручив таким образом более 3 млн реалов (около $750 тыс. по текущему курсу). Участие в этих сделках панамской фирмы, по мнению прокуроров, является дополнительным "характерным признаком финансовой операции по отмыванию денег", говорится в тексте опубликованного документа.

Сам сенатор категорически отвергает подозрения правоохранителей, заявляя о законном происхождении полученных средств и отсутствии в своих действиях состава преступления. Он также утверждает, что следствие незаконно получило доступ к сведениям, составляющим его банковскую тайну, и сделало их достоянием общественности.

В середине января стало известно, что финансовые органы Бразилии выявили подозрительное движение средств на счету Флавиу Болсонару. По информации Комитета по контролю за финансовой деятельностью (СОAF — орган, который отслеживает финансовые операции для борьбы с отмыванием денег), с 9 июня по 13 июля 2017 года на счет Флавиу Болсонару было сделано 48 переводов на общую сумму 96 тыс. реалов (около $26 тыс.). В докладе COAF также говорилось, что все 48 раз средства переводились через банкомат, расположенный в здании законодательной ассамблеи штата Рио-де-Жанейро, где сын президента работал до недавнего времени.

Специалистам финансового органа показалось подозрительным, что переводы были сделаны частями, по 2 тыс. реалов ($530) каждый. По их мнению, это могло быть связано с попыткой скрыть происхождение средств. В свою очередь Болсонару — младший заявил, что вызвавшие подозрение средства на его банковском счету были получены от продажи квартиры. По словам политика, в соответствии с договором покупатель квартиры передал ему часть платежа наличными, и именно эти средства он клал на свой счет через банкомат.