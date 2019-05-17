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Порошенко уволил своего пресс-секретаря 

ТАСС + ещё 15 24 минуты назад
Фото: РИА Новости
Президент Украины Петр Порошенко уволил Святослава Цеголко с должности своего пресс-секретаря. Об этом сказано в указе президента, опубликованном на сайте главы украинского государства в пятницу.
"Уволить Цеголко Святослава Петровича с должности пресс-секретаря президента Украины", — сказано в документе.
Президент Украины также подписал указ об увольнении Ирины Геращенко с должности уполномоченного президента по мирному урегулированию ситуации в Донбассе.
"Освободить Геращенко Ирину Владимировну от выполнения обязанностей уполномоченного президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях", — сказано в указе.
Геращенко 16 мая в ходе заседания неформальной депутатской группы "Минская платформа" заявила о прекращении своей деятельности в рамках минских переговоров. Кроме того, она отметила, что считает необходимым полностью переформатировать состав участников переговоров по Донбассу.
Ирина Геращенко занимала должность уполномоченного президента Украины по мирному урегулированию конфликта в Донбассе с 17 июня 2014 года.
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Комментарии
В мире , Армия , Конфликты , Украина , Выборы на Украине , Святослав Цеголко , Ирина Геращенко , Петр Порошенко
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