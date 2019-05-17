Порошенко уволил своего пресс-секретаря

"Уволить Цеголко Святослава Петровича с должности пресс-секретаря президента Украины", — сказано в документе.

Президент Украины также подписал указ об увольнении Ирины Геращенко с должности уполномоченного президента по мирному урегулированию ситуации в Донбассе.

"Освободить Геращенко Ирину Владимировну от выполнения обязанностей уполномоченного президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях", — сказано в указе.

Геращенко 16 мая в ходе заседания неформальной депутатской группы "Минская платформа" заявила о прекращении своей деятельности в рамках минских переговоров. Кроме того, она отметила, что считает необходимым полностью переформатировать состав участников переговоров по Донбассу.

Ирина Геращенко занимала должность уполномоченного президента Украины по мирному урегулированию конфликта в Донбассе с 17 июня 2014 года.