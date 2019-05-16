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Трамп хочет ограничить число законных иммигрантов до 1,1 млн в год 

Российская Газета 16 часов назад
Президент США Дональд Трамп планирует сократить число законных иммигрантов в США до 1,1 миллиона человек в год, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.
Для этого глава Белого дома предлагает внести изменения в системе предоставления постоянных видов на жительство (грин-карт)​​​. Большую их часть (57%) планируется выдавать на основе занятости, в первую очередь на грин-карт могут рассчитывать иммигранты, свободно владеющие английским языком и имеющие научные степени и предложения о работе в США.
Также предлагается увеличить сумму пограничных сборов, "чтобы собирать больше средств на обеспечение безопасности границы".
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В мире , Видео , Мигранты , Дональд Трамп , РИА Новости , Reuters , США
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