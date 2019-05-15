Бутина подала апелляцию на приговор американского суда

Россиянка Мария Бутина, осужденная в США на 18 месяцев лишения свободы за работу незарегистрированным иностранным агентом, подала апелляцию на приговор, ее заявление размещено в судебной базе данных.

Заявление Бутиной направлено в среду в апелляционный суд округа Колумбия.

Бутина была задержана в июле 2018 года. Она признала себя виновной в сговоре с целью работы на иностранные власти и была приговорена к 18 месяцам тюрьмы, из которых 9 уже провела за решеткой. Если бы она не признала себя виновной, ей грозило многолетнее тюремное заключение. Согласно открытой базе данных Федерального бюро тюрем США, предварительная дата окончания срока Бутиной — 5 ноября.

Ранее адвокат Бутиной Роберт Дрисколл сообщил, что россиянка временно переведена в тюрьму в Оклахоме.