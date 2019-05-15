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США приостановили авиасообщение с Венесуэлой 

ТАСС + ещё 31 19 часов назад
Фото: РИА Новости
Администрация США временно приостанавливает авиасообщение с Венесуэлой в связи с существующей угрозой безопасности в этой стране.
Об этом говорится в заявлении министра транспорта США Элейн Чао, распространенном в среду.
"Министерство внутренней безопасности пришло к выводу, что существует угроза безопасности пассажиров, самолетов и членов экипажей, прибывающих и покидающих Венесуэлу, что требует немедленной приостановки всех рейсов гражданской авиации между США и Венесуэлой", — говорится в заявлении.
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В мире , Армия , Ближний Восток , Войска , Катастрофы , Конфликты , Оружие , Происшествия , США , Департамент внутренней безопасности США , Администрация США , Венесуэла
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