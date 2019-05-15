Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Подготовлен новый пакет антироссийских санкций по делу Скрипалей 

News.ru 20 часов назад
Фото: ТАСС
США подготовили второй пакет санкций против РФ, связанных с «делом Скрипалей».
Он уже направлен госсекретарю и президенту страны на рассмотрение. По словам заместителя госсекретаря США Андреа Томпсона, решение администрации США будет зависеть от развития общей «российской стратегии». Об этом она заявила на слушаниях в сенате.
Мы провели анализ этих санкций, подготовили их и направили госсекретарю и президенту. Могу сказать, что это часть более широкой российской стратегии, — сказала Томпсон.
Ранее News.ru писал о том, что президент Австрии Александер Ван дер Беллен по итогам совместной встречи с лидером РФ Владимиром Путиным посетовал на то, что антироссийские санкции прежде всего вредят самой Европе, однако остановить санкционную машину не так-то просто. Существует ряд факторов, которые являются камнем преткновения для ЕС.
News.ru: последние новости
Суд оправдал Шакиру по делу о плагиате Захарова оценила территориальные претензии Эстонии к РФ Лавров передал Помпео факты вмешательства США в политику РФ
В мире , США , Владимир Путин , ЕС , Администрация США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скандал на «Голос. Дети»: Директор Алсу отреагировал25
Скандал на «Голос. Дети»: «Первый канал» аннулировал результаты349
Больше не секрет: данные о спутниках РФ «слили» в Сеть4
Песков рассказал о приглашении Путина на инаугурацию Зеленского456
Скандал на «Голос. Дети»: первые результаты проверки145
Видео
Скандал на «Голос. Дети»: первые результаты проверки
Шоу-бизнес
Когда Зеленский станет президентом
Украина В мире
Покинуть пост: Страны G7 обратились к Порошенко
Украина В мире
«Разве это незаконно?» Пригожин об отмене результатов «Голоса»
Шоу-бизнес
Песков прокомментировал конфликт в Екатеринбурге
Политика
Наконец-то! Названа дата инаугурации Зеленского
Украина В мире
Тайно и ночью: как Коломойский вернулся на Украину
В мире Статьи
Депутат послал жительницу Челябинска «к чертовой матери»
Общество
Проиграл дважды? Дочка Алсу спела с финалистом «Голоса»
Шоу-бизнес Статьи
Вакарчук выступил с политическим заявлением
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение