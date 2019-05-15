Он уже направлен госсекретарю и президенту страны на рассмотрение. По словам заместителя госсекретаря США Андреа Томпсона, решение администрации США будет зависеть от развития общей «российской стратегии». Об этом она заявила на слушаниях в сенате.
Мы провели анализ этих санкций, подготовили их и направили госсекретарю и президенту. Могу сказать, что это часть более широкой российской стратегии, — сказала Томпсон.
Ранее News.ru писал о том, что президент Австрии Александер Ван дер Беллен по итогам совместной встречи с лидером РФ Владимиром Путиным посетовал на то, что антироссийские санкции прежде всего вредят самой Европе, однако остановить санкционную машину не так-то просто. Существует ряд факторов, которые являются камнем преткновения для ЕС.