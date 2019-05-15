"Намек на оттепель": США ищут "перезагрузки" с РФ
Госсекретарь США Майк Помпео во время визита в Россию искал "перезагрузки", отмечает американский телеканал CNN.
Россия нашла способ обойти санкции США
Правительство РФ упростило порядок перепродажи российского оружия их первичными покупателями в третьи страны, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на постановление от 10 мая.
Назло бабушке: Украина вводит новые санкции
Правительство Украины расширило список санкций в отношении России, сообщает ТАСС. В обновлённый перечень ограничений вошли эмбарго и спецпошлины на товары российского производства.
Деньги кончились: как Белоруссия будет жить без России
Белоруссия cведет концы с концами без субсидий и кредитов от России, утверждает официальный Минск. Дыру в госбюджете закроет за счет торговли с соседями по Евразии, с Китаем и Турцией. А за кредитом пойдет в МВФ.
Топ-менеджер «Роскосмоса» сбежал за границу
Генеральный директор Научно-исследовательского института космического приборостроения (НИИ КП, филиал Объединенной ракетно-космической корпорации, входит в «Роскосмос») Юрий Яскин под предлогом командировки в апреле уехал в Европу и не вернулся, прислав оттуда заявление об увольнении по собственному желанию.
Ради дорог: россиянам готовят новое ограничение
Скорость движения машин с шипованной резиной следует снизить в зимний период, заявил RT завкафедрой «Автомобильные дороги, аэродромы, основания и фундаменты» Российского университета транспорта Николай Лушников.
Паспорта Чубайса и Дворковича попали в открытый доступ
URA.RU
В Сети среди миллионов записей с раскрытием паспортных данных россиян аналитик Иван Бегтин обнаружил персональную информацию известных людей, сообщает принадлежащее Григорию Берёзкину издание РБК. В открытом доступе сегодня размещены серии и номера паспортов Анатолия Чубайса, Аркадия Дворковича, Владимира Соловьёва и других.
Новый поворот в "споре" Фриске и "Русфонда"
Наследники певицы Жанны Фриске вернули Русфонду часть собранных на ее лечение денег.
Не Лазарев? Назван фаворит Евровидения
Конкурс Евровидение 2019 года выиграет голландец Дункан Лоуренс, считают букмекеры.
Крым может лишиться пальм
Пресс-служба Никитского ботанического сада (НБС) сообщила, что китайские веерные пальмы на южной части полуострова находятся под угрозой гибели из-за завезенных в Крым пальмовых долгоносиков и мотыльков.