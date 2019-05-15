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В Раде поддержали проект о легализации марихуаны 

Газета.Ru + ещё 4 21 час назад
Фото: РИА Новости
Комитет Рады по вопросам прав человека одобрил проект, разрешающий использовать марихуану в медицинских целях. Об этом сообщает ТАСС.
По словам члена комитета Георгия Логвинского, документ назвали "Законопроект о праве на жизнь".
"Рассматриваем, какие есть видения развития этого направления", — добавил Логвинский.
Он отметил, что проект закона должен официально быть зарегистрирован уже на этой неделе.
Ранее избранный украинский лидер Владимир Зеленский выступил за легализацию марихуаны, проституции и игорных домов.
Он добавил, что таким образом можно было бы поднять какой-нибудь город, "в которые никто не приезжает".
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