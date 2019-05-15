Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Президент Австрии пригласил Путина в гости 

Газета.Ru 23 часа назад
Фото: Reuters
Австрийский лидер Александер Ван дер Беллен после встречи с главой России Владимиром Путиным пригласил его в гости. Об этом сообщает РИА "Новости".
В настоящее время Александер Ван дер Беллен находится с рабочим визитом в Сочи вместе с главой МИД Карин Кнайсль.
Президент Австрии пригласил Путина в гости в 2020 году на Зальцбургский фестиваль.
"Мы в следующем году будем отмечать столетие этого фестиваля… и по случаю столетнего юбилея, безусловно, там будут очень интересные пункты программы российского происхождения", — подчеркнул Ван дер Беллен.
Он отметил, что будет очень рад видеть там Путина.
В настоящее время неизвестно, принял ли это приглашение Путин.
Газета.Ru: последние новости
Захарова осадила Эстонию после территориальных претензий Лавров передал Помпео меморандум о вмешательстве США в дела РФ Bloomberg: конгрессмены подготовили новые санкции против России
В мире , Владимир Путин , МИД , Австрия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скандал на «Голос. Дети»: Директор Алсу отреагировал25
Скандал на «Голос. Дети»: «Первый канал» аннулировал результаты349
Больше не секрет: данные о спутниках РФ «слили» в Сеть4
Песков рассказал о приглашении Путина на инаугурацию Зеленского456
Скандал на «Голос. Дети»: первые результаты проверки145
Видео
Скандал на «Голос. Дети»: первые результаты проверки
Шоу-бизнес
Когда Зеленский станет президентом
Украина В мире
Покинуть пост: Страны G7 обратились к Порошенко
Украина В мире
«Разве это незаконно?» Пригожин об отмене результатов «Голоса»
Шоу-бизнес
Песков прокомментировал конфликт в Екатеринбурге
Политика
Наконец-то! Названа дата инаугурации Зеленского
Украина В мире
Тайно и ночью: как Коломойский вернулся на Украину
В мире Статьи
Депутат послал жительницу Челябинска «к чертовой матери»
Общество
Проиграл дважды? Дочка Алсу спела с финалистом «Голоса»
Шоу-бизнес Статьи
Вакарчук выступил с политическим заявлением
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение