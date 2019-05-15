Австрийский лидер Александер Ван дер Беллен после встречи с главой России Владимиром Путиным пригласил его в гости. Об этом сообщает РИА "Новости".
В настоящее время Александер Ван дер Беллен находится с рабочим визитом в Сочи вместе с главой МИД Карин Кнайсль.
Президент Австрии пригласил Путина в гости в 2020 году на Зальцбургский фестиваль.
"Мы в следующем году будем отмечать столетие этого фестиваля… и по случаю столетнего юбилея, безусловно, там будут очень интересные пункты программы российского происхождения", — подчеркнул Ван дер Беллен.
Он отметил, что будет очень рад видеть там Путина.
В настоящее время неизвестно, принял ли это приглашение Путин.