Рада выберет дату инаугурации Зеленского из шести вариантов

Самую раннюю дату инаугурации, 17 мая, предложил представитель БПП Владимир Куренной. Два проекта постановлений предполагают инаугурацию Зеленского 19 мая. Оба принадлежат внефракционным депутатам — Сергею Мищенко и Виктору Балоге. Другой внефрационный нардеп Виталий Куприй одним проектом постановления предложил провести церемонию вступления в должность президента 20 мая, а другим — 26 мая.

Группа нардепов во главе с представителем партии «Народный фронт» Андреем Тетеруком выдвинули проект постановлений с датой инаугурации 28 мая. Представитель партии «Блок Петра Порошенко» Сергей Каплин предложил провести торжества в два этапа — 19 мая в сессионном зале Рады и 3 июня на стадионе «Олимпийский».

Один из проектов предусматривал проведение торжеств 1 июня, однако в субботу, 11 мая, нардеп от БПП Александр Сугоняко отозвал свой проект постановления.