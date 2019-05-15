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Рада выберет дату инаугурации Зеленского из шести вариантов 

Rambler News Service 23 часа назад
Фото: РИА Новости
Регламентный комитет Верховной Рады признал законными семь проектов постановлений о дате инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщает телеканал «112».
Самую раннюю дату инаугурации, 17 мая, предложил представитель БПП Владимир Куренной. Два проекта постановлений предполагают инаугурацию Зеленского 19 мая. Оба принадлежат внефракционным депутатам — Сергею Мищенко и Виктору Балоге. Другой внефрационный нардеп Виталий Куприй одним проектом постановления предложил провести церемонию вступления в должность президента 20 мая, а другим — 26 мая.
Группа нардепов во главе с представителем партии «Народный фронт» Андреем Тетеруком выдвинули проект постановлений с датой инаугурации 28 мая. Представитель партии «Блок Петра Порошенко» Сергей Каплин предложил провести торжества в два этапа — 19 мая в сессионном зале Рады и 3 июня на стадионе «Олимпийский».
Один из проектов предусматривал проведение торжеств 1 июня, однако в субботу, 11 мая, нардеп от БПП Александр Сугоняко отозвал свой проект постановления.
3 мая украинская правительственная газета «Урядовый курьер» опубликовала официальные итоги второго тура выборов украинского президента. Владимир Зеленский теперь официально стал избранным президентом Украины, победив действующего президента Петра Порошенко. Зеленский набрал 73,22% голосов, Порошенко — 24,45%. При этом Верховная рада до сих пор не установила дату проведения инаугурации нового президента.
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В мире , Украина , Выборы на Украине , Петр Порошенко , Сергей Мищенко , Владимир Зеленский , Верховная Рада
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