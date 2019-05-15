«Намек на оттепель»: CNN о поисках США «перезагрузки» с Россией

Госсекретарь США Майк Помпео во время визита в Россию искал "перезагрузки", отмечает американский телеканал CNN.

Как отмечает CNN, его российская поездка была намеком на оттепель после месяцев напряженности. Однако во время переговоров, которые затронули самые "горячие" пункты российско-американской повестки, расхождения между Москвой и Вашингтоном по-прежнему оставались.

Тон риторики США и России заметно изменился за последний месяц. Все началось с неудавшейся попытки государственного переворота 30 апреля в Венесуэле, тогда Помпео и глава МИД России Сергей Лавров провели напряженные телефонные переговоры.

Однако лучшим объяснением "оттаивания" отношений может быть недавний 90-минутный телефонный звонок между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом — первый за несколько месяцев, отмечает телеканал.

14 мая Помпео впервые в должности госсекретаря посетил Россию, в Сочи он провел встречи с Путиным и Лавровым.