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«Намек на оттепель»: CNN о поисках США «перезагрузки» с Россией 

Газета.Ru 15 мая 2019
Госсекретарь США Майк Помпео во время визита в Россию искал "перезагрузки", отмечает американский телеканал CNN.
Как отмечает CNN, его российская поездка была намеком на оттепель после месяцев напряженности. Однако во время переговоров, которые затронули самые "горячие" пункты российско-американской повестки, расхождения между Москвой и Вашингтоном по-прежнему оставались.
Тон риторики США и России заметно изменился за последний месяц. Все началось с неудавшейся попытки государственного переворота 30 апреля в Венесуэле, тогда Помпео и глава МИД России Сергей Лавров провели напряженные телефонные переговоры.
Однако лучшим объяснением "оттаивания" отношений может быть недавний 90-минутный телефонный звонок между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом — первый за несколько месяцев, отмечает телеканал.
14 мая Помпео впервые в должности госсекретаря посетил Россию, в Сочи он провел встречи с Путиным и Лавровым.
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В мире , Видео , США , переворот в Венесуэле , Сергей Лавров , Дональд Трамп , Владимир Путин , МИД , CNN
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