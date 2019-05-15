Власти Шри-Ланки рассказали о ситуации в стране после столкновений

Власти Шри-Ланки заявили, что "полностью контролируют" ситуацию в стране после недавней серии столкновений между членами буддийской и мусульманской общин, следствием которых стало введение на несколько суток общенационального комендантского часа.

"В настоящее время мы полностью контролируем ситуацию. За прошедшую ночь не было зарегистрировано никаких вспышек насилия, и мы продолжаем задерживать участников групповых нападений", — сообщил официальный представитель ланкийских вооруженных сил Сумитх Атапатту, его слова приводит в среду местное издание Daily Mail.

По состоянию на вечер вторника за участие в столкновениях между буддистами и мусульманами на Шри-Ланке задержаны свыше 80 человек, информирует издание.

В воскресенье в западной части Шри-Ланки полиция задержала несколько десятков человек, которые забросали камнями магазины, принадлежащие мусульманам. На фоне растущих беспорядков правительство вновь временно заблокировало популярные мессенджеры и соцсети, в том числе WhatsApp, Viber и Facebook. Кроме того, во избежание дальнейшей эскалации напряженности власти Шри-Ланки с понедельника на вторник ввели по всей стране режим комендантского часа. Во вторник вечером было объявлено о решении продлить его еще на сутки.

Двадцать первого апреля в различных частях Шри-Ланки прогремела серия из восьми взрывов, унесших, по данным минздрава, жизни 250-260 человек. Ответственность за случившееся взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" *. Среди погибших — 42 иностранца, россиян среди них нет.

По информации правительства Шри-Ланки, на территории островного государства действуют порядка 130-140 членов ИГ*. Как сообщил ранее действующий начальник полиции республики Чандана Викрамаратне, на сегодняшний день все предполагаемые организаторы и исполнители "пасхальных" взрывов задержаны либо уничтожены.

*Террористическая организация, запрещенная в России.