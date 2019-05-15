Политолог: уберите обвинения в адрес России по MH17 ‒ и все рассыплется

Автор статьи в немецком издании Heise удивился, что никто не обвиняет Украину в гибели под Донецком в 2014 году малайзийского лайнера. Политолог Леонид Крутаков в эфире радио Sputnik объяснил, кому и зачем нужны обвинения в адрес России

Немецкий журналист Флориан Ретцер выразил удивление, что никто не обвиняет Украину в гибели под Донецком в 2014 году малайзийского лайнера. Статью опубликовало интернет-издание Heise.

По мнению журналиста, хотя после доклада Совместной следственной группы, занимающейся расследованием катастрофы, осталось множество вопросов без ответов, в первую очередь касавшихся доказательств чьей-либо ответственности, правительства Нидерландов Австралии поспешили возложить вину на Россию.

Журналист напомнил, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Нидерланды в попытке сокрытия сведений по крушению MH17. Так, она утверждает, что голландская сторона не обнародовала служебную переписку, чтобы "вывести из-под удара" Киев и снова возложить вину на Россию.

"Примечательно, однако, что на Западе никто не критикует Киев за то, что он в рамках так называемой "антитеррористической операции" задействовал вооруженные силы, а затем и вовсе ВВС против мятежных украинцев, организовавших движение против Майдана, из-за чего конфликт, собственно, и обострился", ‒ отметил Ретцер.

"Поскольку на Западе сформирована определенная информационная среда, где все выступают с единой позиции, это для них и является "правдой" ‒ на ней они и будут настаивать. Это инструмент достижения определенных целей, прежде всего ‒ поддержания санкций против России. Напомню, что Boeing был сбит, когда США уже приняли секторальные экономические санкции и "продавливали" Европу, чтобы та присоединилась к этим санкциям", ‒ сказал Леонид Крутаков.

По его мнению, без обвинений в адрес России вся санкционная система рассыплется.

"Обвинения в адрес России, что якобы она сбила малайзийская Boeing ‒ это такая антироссийская "скрепа": убери ее ‒ и рассыплется все. Поэтому они будут на них настаивать. А то, что разумные люди понимают, что Россия тут ни при чем ‒ это очевидно", ‒ считает Леонид Крутаков.

В июле 2014 года под Донецком потерпел крушение малайзийский Boeing. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. Киевские власти обвинили в катастрофе ополченцев. В свою очередь, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

Совместная следственная группа (ССГ) позже представила промежуточные результаты расследования. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС России из Курска.