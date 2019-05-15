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«Агония Порошенко»: Бойко об увольнении главы КС 

Газета.Ru 15 мая 2019
Лидер партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Бойко прокомментировал ситуацию со снятием с должности главы Конституционного суда Украины (КС) Станислава Шевчука, который должен был проводить инаугурацию нового главы государства. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Это конвульсия уходящей власти или агония. Порошенко пытается сохранить власть", — сказал Бойко.
По его словам, украинский лидер Петр Порошенко пытается оттянуть дату инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Он также добавил, что в настоящее время власть Украины "не пользуется доверием" народа.
Ранее сообщалось, что в штабе Зеленского отреагировали на "госпереворот" с увольнением главы КС.
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В мире , Видео , Украина , Юрий Бойко , Петр Порошенко , Владимир Зеленский
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