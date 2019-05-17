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Помпео назвал борьбу с терроризмом примером успешного сотрудничества США и РФ 

BFM.RU + ещё 13 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Сотрудничество Соединенных Штатов и России в борьбе с терроризмом помогло обеспечить безопасность граждан двух стран, и в этой сфере Москва и Вашингтон могут успешно работать вместе, передает ТАСС. Об этом заявил государственный секретарь США Майкл Помпео в интервью «Фокс ньюс».
«Есть сферы, в которых мы не только можем тесно работать вместе, но и делали это в прошлом. Когда я был директором ЦРУ, мы сотрудничали в сфере борьбы с терроризмом во всем мире, мы передавали информацию о террористических угрозах между нашими двумя странам. Я точно могу сказать, что благодаря информации, которую предоставили нам россияне, мы сохранили в безопасности американских граждан, и я знаю также, что мы спасли жизни россиян за счет информации, которая была у нас в распоряжении», — сказал он.
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В мире , Политика , США , ЦРУ , Fox News , ИТАР-ТАСС , Москва
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